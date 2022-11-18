Кафельников: не смотрел ни одного матча Рублёва. Но Циципас выглядит предпочтительнее
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников назвал фаворита матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Греции Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.
«Я не смотрел ни одного матча Рублёва на итоговом турнире. Циципас находится в лучшей форме. К сожалению, он выглядит предпочтительнее Андрея. Не могу быть уверенным в каком-либо результате в этом матче. Посмотрим, как все сложится», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Рублёв и Циципас оба на решающем тай-брейке одолели Даниила Медведева и в двух сетах уступили Новаку Джоковичу. Победитель очной встречи между ними выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP.
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