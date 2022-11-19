«Не звоните. Я в отпуске». Эжени Бушар опубликовала фото с пляжа в бикини

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото из отпуска. На снимках Бушар позирует в бикини.

«Не звоните. Я в отпуске», — подписала фото Бушар.

Фото: из личного архива Эжени Бушар

Фото: из личного архива Эжени Бушар

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, в котором она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.