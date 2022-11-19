Новак Джокович эмоционально прокомментировал выход в финал Итогового турнира

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) прокомментировал выход в финал Итогового турнира ATP.



«Мне пришлось бороться, чтобы выжить. Сегодня не чувствовал себя очень реактивным. Я знал, что, когда буду вступать в сегодняшний матч, после вчерашней изнурительной битвы с Даниилом Медведевым мне потребуется некоторое время, чтобы приспособиться и найти движение, которое мне нужно.

Нужно было быть очень терпеливым. Я не очень хорошо начал второй сет. В такие моменты нахожу другой удар, и мне удаётся сдерживать нервы, чтобы заставить его сыграть ещё один тай-брейк. Очень рад, что преодолел всё это, так как не думаю, что это был один из лучших моих теннисных дней, но мне удалось выстоять», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В полуфинале серб в двух сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В финале серб сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия).