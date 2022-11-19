Чесноков высказался о предстоящем полуфинале Итогового турнира между Рублёвым и Руудом
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о предстоящем полуфинальном матче Итогового турнира ATP, в котором встретятся российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.
«Рублёву будет легче играть против Рууда после выигранного матча у Циципаса. Если не ошибаюсь, они встречались между собой пять раз: четыре раза побеждал норвежец. Посмотрим, как будет на этот раз.
Мне кажется, для Рублёва три матча в группе были сложнее, чем предстоящей полуфинал с Руудом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч состоится сегодня, 19 ноября, не ранее 23:00 мск. Победитель в финале сразится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл американца Тейлора Фритца.
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