Анна Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о предстоящем полуфинальном матче Итогового турнира ATP, в котором встретятся российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, выделив преимущества россиянина.
«До этого всегда казалось, что с игроками из первой тройки-пятёрки Рублёву очень трудно биться — не хватает надёжности, выдержки, стабильности и технических приёмов, о которых мы много раз говорили. Но сейчас он может надеяться на большее. Рублёв и Рууд играют примерно в одном стиле, но Андрей побыстрее и помощнее норвежца. Если покажет точность, которую обычно показывает Рууд, то всё будет в порядке», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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