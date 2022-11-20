Елена Рыбакина опубликовала милые осенние снимки

Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях новые фото, сопроводив их эмодзи «листья».
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, однако команда Испании им не покорилась. Сама Рыбакина уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.
Ранее Рыбакина стала номинантом ежегодной премии от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Теннисистка года». Победительниц будут выбирать представители международных СМИ.
Также в круг претенденток на почётное звание вошли:
Каролин Гарсия (Франция);
Кори Гауфф (США);
Онс Жабер (Тунис);
Джессика Пегула (США);
Ига Свёнтек (Польша).
- 20 ноября 2022
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
20:20
-
20:04
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:50