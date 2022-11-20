Елена Рыбакина опубликовала милые осенние снимки

Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях новые фото, сопроводив их эмодзи «листья».

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, однако команда Испании им не покорилась. Сама Рыбакина уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Ранее Рыбакина стала номинантом ежегодной премии от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Теннисистка года». Победительниц будут выбирать представители международных СМИ.

Также в круг претенденток на почётное звание вошли:

Каролин Гарсия (Франция);

Кори Гауфф (США);

Онс Жабер (Тунис);

Джессика Пегула (США);

Ига Свёнтек (Польша).