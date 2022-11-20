91-летний легендарный американский тренер Ник Боллетьери находится при смерти

Легендарный американский теннисный тренер Ник Боллетьери, основатель и бессменный руководитель Теннисной академии своего имени, находится при смерти в возрасте 91 года.

Информацию об этом сообщила в своих соцсетях дочь Боллетьери Анжелик Энн.

«Отец вот-вот переместится в другой мир. Пожалуйста, пожелайте ему доброго ухода и удивительного путешествия. Мы любим тебя, папа», — написала Анжелик Энн, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: соцсети Анжелик Энн Боллетьери

Теннисная академия «Ник Боллетьери» воспитала 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разряде. Среди его воспитанников числятся такие имена, как Борис Беккер, Андре Агасси, Джим Курье, Максим Мирный, Моника Селеш, Мария Шарапова, Винус Уильямс, Серена Уильямс и другие звёзды мирового тенниса.