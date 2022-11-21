21-летняя Аманда Анисимова показала, как отдыхает на яхте. Фото
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23-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 21-летняя спортсменка выложила снимок, сделанный на яхте.
Фото: из личного архива аманды анисимовой
В сезоне-2022 Аманда Анисимова на турнирах «Большого шлема» не проходила дальше четвертьфинала. Такой результат она показала на Уимблдонском турнире. На остальных мэйджорах Анисимова продемонстрировала следующие результаты: на Открытом чемпионате Австралии и на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она дошла до четвёртого раунда, а на US Open прекратила борьбу в первом круге.
Высшее достижение Аманды Анисимовой на ТБШ — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2019 году.
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