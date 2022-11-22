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Дель Потро — о первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022: сегодня будет трудно уснуть

Дель Потро — о первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022: сегодня будет трудно уснуть
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро опубликовал пост в соцсетях, посвящённый первому матчу сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира в Катаре.

«Сегодня будет трудно уснуть из-за волнения, которое нас всех одолевает, вы тоже так думаете? Вперёд, Аргентина!» — написал теннисист, добавив эмодзи в виде флага своей страны и двух поднятых вверх ладоней.

Напомним, свой стартовый матч на чемпионате мира — 2022 сборная Аргентины проведёт сегодня, 22 ноября, с Саудовской Аравией. Начало матча — в 13:00 мск.

34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале этого года из-за проблем с коленами. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.

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