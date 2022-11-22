Лидер Испании прокомментировал отсутствие Надаля и Алькараса на домашнем Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал то, что Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, занимающие первые два места в рейтинге ATP, не сыграют за национальную команду в финальной части Кубка Дэвиса. Карреньо-Буста является лидером команды в отсутствие Алькараса и Надаля. Турнир пройдёт в Малаге (Испания).

«Кубок Дэвиса — другое дело, тут играешь за команду. Да, Алькараса и Надаля тут нет, но у нас хорошая команда. Сделаем всё для победы.

Приятно быть первым номером команды. Но я бы предпочёл быть третьим и чтобы Карлос и Рафа были тут. Мы бы стали сильнее», — приводит слова Карреньо-Бусты Marca.

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт на текущей неделе. Четвертьфинальные пары сложились следующим образом: Италия — США, Германия — Канада, Нидерланды — Австралия, Испания — Хорватия.