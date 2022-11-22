«Встаём и идём дальше!» Сабатини поддержала сборную Аргентины по футболу

Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира аргентинка Габриэла Сабатини опубликовала новую запись в своих социальных сетях, в которой выразила поддержку сборной Аргентины по футболу, которая неожиданно проиграла Саудовской Аравии в стартовом матче на чемпионате мира в Катаре.

«Вперёд, ребята, с вами до конца! Встаём и идём дальше!» — написала 52-летняя Сабатини.

В финале Открытого чемпионата США 1990 года Сабатини, которой было тогда 20 лет, обыграла легендарную немку Штеффи Граф со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Высшее достижение аргентинской спортсменки на Уимблдоне — выход в финал турнира 1991 года. Тогда она уступила Граф со счётом 4:6, 6:3, 6:8. На Australian Open и на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она ни разу не проходила дальше полуфинала, хотя доходила до этой стадии в общей сложности девять раз.