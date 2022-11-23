«Серена по-особенному настраивалась на меня». Петрова — о победах над Уильямс

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова вспомнила, как побеждала 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

«У меня тоже мощный теннис, сильные удары, подача, которая очень помогала, потому что я была уверена в ней. Если я брала свою, мне оставалось любым способом взять её на приёме. И также я знала, что она играет в 2-3 удара, хочет быстрее завершить розыгрыши, потому что крупная теннисистка и передвижения — не её конёк. Главное, надо было удержать мяч в розыгрыше, как можно сложнее возвращать удары на её сторону, доставлять неудобства и ждать ошибки.

Когда я выходила, понимала, что она не такая уж непобедимая. У неё также есть слабые стороны, просто с ней нужно поиграть, потерпеть. Она это тоже понимала, видно было, что по-особенному настраивалась на меня, потому что чувствовала, что у меня нет страха перед ней как у многих теннисисток», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.