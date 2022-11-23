Надежда Петрова: реакция на дело Шараповой — последствия скандала с Родченковым

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о допинг-скандале с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой, которая в 2016-м призналась, что принимала мельдоний. По мнению Петровой, реакция общественности — следствие скандала с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
«В те времена не только Шарапова попалась [на мельдонии], были замешаны многие федерации. Это к тому же последствия скандала с Родченковым. Если бы ничего этого не было, никакой шумихи, Шарапову бы через полгодика простили. Потому что мельдоний — безвредный. Её команда могла бы этот препарат указать в списке — врач прописал. Его бы она могла принимать до конца карьеры.
Многие американские спортсмены так и поступают: у них проблемы с концентрацией, целый букет [болезней], и принимают запрещённые препараты, которые им доктор назначил. Ведь они жизненно необходимы, чтобы функционировать», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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