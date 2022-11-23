Надежда Петрова: у нас смогут собрать игроков — они поддержат, потому что играют за страну

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова выразила надежду, что российские болельщики получат шанс увидеть любимых теннисистов вживую.

«Для российских теннисистов Кубок Кремля всегда был особенным в календаре, все старались подойти к нему в отличной форме и добиться на нём высоких результатов. К тому же мы всегда ценили возможность выступить перед своими болельщиками – для них это такой редкий шанс увидеть любимых теннисистов вживую. И сейчас я готовилась к нему с большим удовольствием и полной отдачей.

С другой стороны, Федерация тенниса России объявила, что до конца года в Москве пройдёт ряд соревнований, в которых примут участие не только действующие профессионалы, но и легенды, и молодые спортсмены и зрители всё же смогут увидеть как своих кумиров, так и юных теннисистов, кто-то из них, возможно, станет новой звездой нашего спорта. Также нельзя забывать о том, что такие мероприятия очень важны для популяризации и развития не только тенниса, но и здорового образа жизни в нашей стране в целом.

Приедут ли действующие игроки? Да, думаю, они поддержат. Они играют за нашу страну. В этом году не было Кубка Билли Джин Кинг, Кубка Дэвиса. Почему бы и нет — порадовать своих фанатов?» — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.