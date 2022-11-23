«Согласна с мамой Циципаса: игра Кирьоса — грязный теннис». Петрова о выходках австралийца

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о поведении австралийца Ника Кирьоса, известного эпатажным поведением на корте.

«Это индивидуальный вид спорта, поэтому может быть такая злость друг на друга. Но Кирьос любого — даже самого хладнокровного — может вывести. Надаля своим поведение выводил из себя сколько раз. Он играет на зрителей, его это как-то заводит, он задиристый парень. Всё-таки есть культура тенниса: это про уважение соперника. Если кто-то применяет психологические трюки, влияя на игру соперника, это не по правилам, не по-мужски, неуважительно к нему. В этом бы я её поддержала.

Применяли ли подобное по отношению ко мне в WTA? Нет, раньше такого не было. Девочки больше любили такие хитрости, как позвать врача, переодеться. Таким путём пытались сбить друг друга. Открыто в лицо никто ничего не делал. Но когда ты на корте, тебя переполняют эмоции, ты неправильно можешь эти действия понять, интерпретировать. В моей карьере такого не было. Проще быть дружелюбной. Если не хочешь общаться с кем-то, держишься просто на расстоянии», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.