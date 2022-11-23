«Он хотел инвестировать в русских». Петрова — о помощи спонсора на старте карьеры

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, как спонсор помог ей в начале карьеры.

«Это был 1994 год — тяжёлое время в стране. Перестройка, мама и папа потеряли работу, распустили всех. А тут появилась возможность поехать в Египет — местная атлетическая федерация пригласила папу тренировать. Мы поехали. Там и стала выступать в первых юниорских турнирах, например, в Израиле. И там был русский тренер из Польши — он привёз туда сборную. Смотрел матчи и предложил мне приехать в Польшу, сказал, что у него есть знакомый, который хотел бы инвестировать в русских молодых спортсменов, потому что у нас есть стержень и работоспособность.

Я поехала играть турнир, осталась на несколько недель. Так началось сотрудничество, и я затем переехала в Польшу. С тем спонсором я проработала около шести лет, он скончался — ему было чуть за 60. Я ему очень благодарна, он принял участие в моей карьере, потому что когда тебе уже надо играть в туре, то необходимо много финансов. С этим спонсором я проработала долго: вложенное я ему возвращала из призовых. Потом уже стала своим начальником — сама могла тренерам платить, за проживание и за расходы расплачиваться», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.