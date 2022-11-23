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«Хэллоуин с опозданием на три недели». Радукану выложила фотографии из спортзала

«Хэллоуин с опозданием на три недели». Радукану выложила фотографии из спортзала
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Победительница Открытого чемпионата США – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала.

«Хэллоуин с опозданием на три недели. Плюс старая добрая реабилитация», — написала Радукану, намекнув на то, что снимки были сделаны три недели назад, во время Хэллоуина.

Фото: личный архив Эммы Радукану

Фото: личный архив Эммы Радукану

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. В настоящий момент она является 76-й ракеткой мира.

Последние турниры сезона Радукану пропустила из-за травмы запястья. Она не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который проходил в Форт-Уэрте (Техас, США).

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