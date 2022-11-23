Американский теннисист предложил не давать командам очков за 0:0 в группе на ЧМ-2022

Бывший американский теннисист Брэд Гилберт высказал мнение, что команды, сыгравшие со счётом 0:0 в матче группового этапа чемпионата мира, не должны получать очков.

«За ничьи со счётом 0:0 в группе на чемпионате мира команды не должны получать очков», — написал Гилберт на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре, уже два матча группового этапа закончились со счётом 0:0, а именно Дания — Тунис в группе D и Мексика — Польша в группе C. В другом матче группы D Франция победила Австралию со счётом 4:1, а в группе C Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2.

Чемпионат мира 2022 года по футболу закончится 18 декабря.