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Марин Чилич принёс победу Хорватии над Испанией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Марин Чилич принёс победу Хорватии над Испанией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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Теннисист Марин Чилич принёс победу сборной Хорватии над командой Испании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.

Во второй встрече матча Чилич обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.

17-я ракетка мира Чилич 20 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал четыре из 13 брейк-пойнтов. 13-й номер мирового рейтинга Карреньо-Буста подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Ранее, в первой встрече четвертьфинального матча, хорват Борна Чорич нанёс поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 7:6 (7:4). За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с командой Австралии.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
23 ноября 2022, среда. 20:35 МСК
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 7
7 		3 6 5
         
Пабло Карреньо-Буста
13
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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