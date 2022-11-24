Марин Чилич принёс победу Хорватии над Испанией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Поделиться
Теннисист Марин Чилич принёс победу сборной Хорватии над командой Испании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.
Во второй встрече матча Чилич обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.
17-я ракетка мира Чилич 20 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал четыре из 13 брейк-пойнтов. 13-й номер мирового рейтинга Карреньо-Буста подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Ранее, в первой встрече четвертьфинального матча, хорват Борна Чорич нанёс поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 7:6 (7:4). За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с командой Австралии.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
00:04
- 23 ноября 2022
-
20:45
-
16:56
-
15:23
-
14:10
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
12:25
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:02
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:30
-
05:14
-
00:46
Партнерский контент