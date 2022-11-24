Видеообзор победы сборной Хорватии над Испанией в 1/4 финала Кубка Дэвиса

24 ноября завершились поединки между теннисистами Хорватии и Испании в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2022, который проходит в Малаге (Испания).

В первом матче встретились хорватский теннисист Борна Чорич и испанец Роберто Баутиста-Агут. Чорич одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), тем самым выведя свою национальную команду вперёд.

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Во втором поединке сразились хорват Марин Чилич и испанец Пабло Карреньо-Буста. Первый одержал волевую победу со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Благодаря этой победе Хорватия вышла в полуфинал турнира.

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В полуфинале сборная Хорватии сыграет с Австралией, которая обыграла Нидерланды.