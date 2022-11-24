Елена Рыбакина поделилась красивой фотографией из отпуска в Хорватии

Чемпионка Уимблдона-2022 22-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях новые фото из отпуска, который она проводит в Хорватии.

Фото: из личного архива Рыбакиной

Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, однако команда Испании им не покорилась. Сама Рыбакина уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.



Ранее Елена стала номинантом ежегодной премии от Женской теннисной ассоциации (WTA) «Теннисистка года». Победительниц будут выбирать представители международных СМИ. Также в круг претенденток на почётное звание вошли Онс Жабер (Тунис), Кори Гауфф (США), Ига Свёнтек (Польша), Каролин Гарсия (Франция), Джессика Пегула (США).