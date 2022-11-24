Саккари: Греция — маленькая страна, но она будет лучше США, Англии и Франции на United Cup

Греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о турнире United Cup, где она сыграет за свою страну вместе с соотечественником Стефаносом Циципасом.

«Главное, что меня волнует, это то, что Греция — очень маленькая страна, как я уже неоднократно упоминала. Мы со Стефаносом и командой, вероятно, будем посеяны под первым номером на турнире, если наши рейтинги останутся прежними. Если будем первыми или вторыми, это невероятно. Просто такая страна, как Греция, будет лучше по рейтингу, чем США, Англия, Франция и Германия на турнире», — приводит слова Саккари Tennis up to date.

Состав группы, где выступят Мария Саккари и Стефанос Циципас:

Группа A: Греция (Стефанос Циципас, Мария Саккари), Бельгия (Давид Гоффен, Элисе Мертенс), Болгария (Григор Димитров, Виктория Томова).