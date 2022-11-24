Денис Шаповалов уступил 152-й ракетке мира в Кубке Дэвиса. Германия повела у Канады 1:0

Канадский теннисист Денис Шаповалов (18-я ракетка мира) потерпел поражение от представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (152-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии.

Штруфф одолел своего соперника со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Немецкий теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Дениса Шаповалова 18 эйсов, 10 ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем матче между Канадой и Германией сойдутся Феликс Оже-Альяссим и Оскар Отте. Победитель этого противостояния встретится со сборной Италии, которая в решающем матче переиграла команду США.