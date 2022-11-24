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Денис Шаповалов уступил 152-й ракетке мира в Кубке Дэвиса. Германия повела у Канады 1:0

Денис Шаповалов уступил 152-й ракетке мира в Кубке Дэвиса. Германия повела у Канады 1:0
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (18-я ракетка мира) потерпел поражение от представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (152-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии.

Штруфф одолел своего соперника со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Немецкий теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Дениса Шаповалова 18 эйсов, 10 ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем матче между Канадой и Германией сойдутся Феликс Оже-Альяссим и Оскар Отте. Победитель этого противостояния встретится со сборной Италии, которая в решающем матче переиграла команду США.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
24 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
152
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
3 		6 6 2
         
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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