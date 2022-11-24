Серена Уильямс опубликовала фото с ракеткой с надписью «мне скучно»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась новым фото в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС

«Мне скучно», — написала спортсменка.

До этого американка высказывалась о том, что, несмотря на то что она находится на пенсии, она может вернуться в профессиональный спорт. Уильямс подчеркнула: шансы на то, что болельщики снова смогут увидеть спортсменку на корте, довольно высоки.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.