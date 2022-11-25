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31-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина подвёл итоги сезона

31-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина подвёл итоги сезона
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23-летний испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, закончивший сезон на 31-м месте мирового рейтинга, поделился мыслями о своём выступлении в этом году, а также рассказал о целях на 2023-й.

«Не совсем доволен, потому что мог бы достичь большего. Я не знаю своего потолка. Понимаю, что могу выступить лучше, чем в этом году. В этом сезоне я провёл две или три очень хорошие недели. Хочется, чтобы таких недель было больше, чтобы я мог лучше закончить год.

Цель на 2023 год – выступать стабильнее и закончить как можно выше. Не хочу ограничивать себя конкретным рейтингом, так как два года по несколько недель стою между 27-м и 30-м местом и хочу подняться ещё на один уровень», — приводит слова Давидович-Фокины Malaga.

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