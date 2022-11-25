Капитан сборной Канады — о победе Шаповалова и Поспишила: они играли сердцем
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Капитан сборной Канады по теннису Фрэнк Данцевич прокомментировал победу дуэта Денис Шаповалов/Вашек Поспишил в решающем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса с немецкой парой Кевин Кравиц/Тим Пюц — 2:6, 6:3, 6:3.
Таким образом, Канада одержала общую победу 2:1 и в полуфинале сыграет со сборной Италии.
«Сегодня мы увидели типичный матч Кубка Дэвиса во всей его красе. Было удивительно наблюдать за ним. Парни играли сердцем. В начале матча было сложно найти ритм. Но как только им это удалось и они вошли в него, они заиграли на полную катушку. Ребята играли потрясающе. Они держали матч под контролем», — сказал Данцевич в интервью Ubitennis.
Отметим, что в другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Хорватии.
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