«Провести вечер рядом с Надалем — это как сон». Сабатини — о выставочном матче в Аргентине

Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира аргентинка Габриэла Сабатини опубликовала пост в соцсетях, в котором поделилась эмоциями от выставочного матча в Аргентине с участием теннисистов Рафаэля Надаля, Каспера Рууда и Хиселы Дулько.

В этом матче, который проходил в парном разряде, Надаль и Сабатини взяли верх над Руудом и Дулько. Поединок проводился в сокращённом формате и завершился со счётом 6:4.

«Незабываемый вечер, провести его рядом с Рафаэлем Надалем — это как сон. Он вызывает у меня огромное восхищение как спортсмен и ещё больше как человек. Сыграть против Каспера Рууда было чем-то невероятным, и делить эту радость с Хиселой Дулько было замечательно», — написала 52-летняя Сабатини.