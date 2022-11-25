«Провести вечер рядом с Надалем — это как сон». Сабатини — о выставочном матче в Аргентине
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Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира аргентинка Габриэла Сабатини опубликовала пост в соцсетях, в котором поделилась эмоциями от выставочного матча в Аргентине с участием теннисистов Рафаэля Надаля, Каспера Рууда и Хиселы Дулько.
В этом матче, который проходил в парном разряде, Надаль и Сабатини взяли верх над Руудом и Дулько. Поединок проводился в сокращённом формате и завершился со счётом 6:4.
«Незабываемый вечер, провести его рядом с Рафаэлем Надалем — это как сон. Он вызывает у меня огромное восхищение как спортсмен и ещё больше как человек. Сыграть против Каспера Рууда было чем-то невероятным, и делить эту радость с Хиселой Дулько было замечательно», — написала 52-летняя Сабатини.
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