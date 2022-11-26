Надаль рассказал, что помогло ему продолжить карьеру на высшем уровне

Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о травмах, которые мешали ему успешно выступать в текущем сезоне.

«В этом сезоне было несколько разных этапов, и он был полностью связан с физическими проблемами. Всё изменилось, когда мы нашли эффективное лечение для моей стопы, которое мне очень помогло. Это кардинально изменило перспективы продолжения моей карьеры на высшем уровне.



Через три недели я поеду в Австралию с азартом и желанием работать, чтобы сделать всё возможное и чувствовать себя конкурентоспособным», — приводит слова Надаля Punto de Break.

На прошедшем Итоговом турнире Рафаэль Надаль не смог выйти из группы. Теннисист уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и представителю США Тейлору Фритцу, а также одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.