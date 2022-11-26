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Мама Рублёва: порадовали слова Опелки об Андрее. Какие-то западные игроки имеют уважение

Мама Рублёва: порадовали слова Опелки об Андрее. Какие-то западные игроки имеют уважение
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Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублёва, отреагировала на слова американского игрока Райлли Опелки о её сыне. Представитель США в одном из интервью восхищался работоспособностью Рублёва.

«Меня очень порадовали слова американского теннисиста Опелки, который сказал, что Андрей пашет как никто другой на турнирах. Обрадовало, что всё-таки какие-то западные спортсмены имеют личное уважение. Это прекрасно. Ещё нужно сказать, что сами теннисисты не обращают внимания на политику и новости. Для них Андрей — в первую очередь теннисист», — цитирует Марину Марьенко Sport24.

Андрей Рублёв в текущем сезоне выиграл четыре титула. Россиянин победил на турнирах в Белграде, Хихоне, Марселе и Дубае.

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