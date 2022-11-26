Рафаэль Надаль рассказал, как относится к запрету ЛГБТ-символики на ЧМ-2022 по футболу

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил запрет ФИФА на демонстрацию «политических знаков», например, радужной символики на чемпионате мира – 2022 по футболу, который проходит в Катаре. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать повязку One Love во время ЧМ-2022 в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны организации.
«Мы живём в глобальном мире, где у людей должно становиться всё больше и больше прав. Каждый человек должен иметь право на свободное выражение своих чувств, если они не вредят другим. Спорт – это место для высказываний, потому что его освещают в медиа по всему миру, но, помимо всего этого, для меня важно, чтобы целью турнира был футбол.
Решения, которые принимает или не принимает ФИФА, я могу считать хорошими или плохими, но в конечном итоге это правила, которые они хотят установить на своём турнире. У остальных должно быть право свободно высказываться и выражать несогласие, как это уже происходит», — приводит слова Надаля Punto De Break.
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