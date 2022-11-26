Каролин Гарсия: я была бы довольна, если бы закончила сезон в топ-20 или топ-30
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Чемпионка Итогового турнира WTA, представительница Франции Каролин Гарсия порассуждала о своих достижениях этого сезона через призму целей, которые она ставила в начале года.
«Я думаю, что у меня нет потолка. Вот так я и оказалась там, где нахожусь. У меня не было цели играть на Итоговом чемпионате в этом году. Была цель вернуться здоровой. Я была бы довольна, если бы закончила сезон в топ-20 или топ-30. Моя мечта, точнее, моя цель с начала карьеры — выиграть турнир «Большого шлема». Часто говорят, что, выиграв турнир «Большого Шлема», мы сильно приближаемся к первой строчке рейтинга», — цитирует Гарсию We love tennis.
В финале Итогового чемпионата Каролин Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
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