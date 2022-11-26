Сборная Канады – второй финалист Кубка Дэвиса – 2022

Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Вашек Поспишил переиграли представителей Италии Фабио Фоньини и Маттео Берреттини в последнем полуфинальном матче Кубка Дэвиса – 2022. Благодаря этой победе они вывели свою сборную в финал турнира.

Оже-Альяссим и Поспишил победили соперников со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Фоньини и Берреттини два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Оже-Альяссим и Поспишил девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи.

В предыдущих матчах этого полуфинала Лоренцо Сонего победил Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3, а Феликс Оже-Альяссим переиграл Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:4.

В финале национальная команда Канады встретится со сборной Австралии, теннисисты которой в полуфинале обыграли Хорватию.