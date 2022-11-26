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Сборная Канады – второй финалист Кубка Дэвиса – 2022

Сборная Канады – второй финалист Кубка Дэвиса – 2022
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Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Вашек Поспишил переиграли представителей Италии Фабио Фоньини и Маттео Берреттини в последнем полуфинальном матче Кубка Дэвиса – 2022. Благодаря этой победе они вывели свою сборную в финал турнира.

Оже-Альяссим и Поспишил победили соперников со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Фоньини и Берреттини два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Оже-Альяссим и Поспишил девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи.

Кубок Дэвиса 2022. 1/2 финала
26 ноября 2022, суббота. 21:10 МСК
Маттео Берреттини
16
Италия
Маттео Берреттини
Фабио Фоньини
56
Италия
Фабио Фоньини
М. Берреттини Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		5  
7 7 		7  
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Вашек Поспишил
100
Канада
Вашек Поспишил
Ф. Оже-Альяссим В. Поспишил

В предыдущих матчах этого полуфинала Лоренцо Сонего победил Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3, а Феликс Оже-Альяссим переиграл Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:4.

В финале национальная команда Канады встретится со сборной Австралии, теннисисты которой в полуфинале обыграли Хорватию.

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