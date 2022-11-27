Эмма Радукану приняла участие в фотосессии для Porsche

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии от Porsche.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

«Когда я была шестилетней девочкой, занятия картингом заставили меня почувствовать себя отличной от других девочек и даже мальчиков в положительную сторону. Я почувствовала себя круто и получила массу удовольствия, как только начала в этом разбираться. Тогда мотокросс был шагом вперёд по сравнению с картингом. Какой ребёнок не любит испачкаться в грязи? Это был новый навык, требующий такого уровня координации и равновесия, которого нет у большинства взрослых! Ускорение и замедление дали мне такой прилив адреналина», — рассказала британка о своих увлечениях.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.