Победитель 16 турниров ATP задумался о завершении карьеры

Обладатель 16 титулов ATP американский теннисист Джон Иснер рассказал, что может завершить карьеру в профессиональном спорте в следующем году. В 2018 году он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Были мысли о завершении карьеры. Я ещё не принял конкретное решение, но многое будет зависеть от того, как буду играть. Если буду чувствовать себя плохо, то да, наверное, это будет мой последний год, но я не думаю, что мой теннис так ужасен. Если тело держится, я хорошо играю и получаю удовольствие от профессионального тенниса со своей семьёй, нет причин останавливаться. Посмотрим, что нас ждёт в будущем. Это может произойти в следующем году, может быть, через год, я ещё не уверен», — приводит слова Иснера Tennis up to date.