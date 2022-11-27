Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Победитель 16 турниров ATP задумался о завершении карьеры

Победитель 16 турниров ATP задумался о завершении карьеры
Комментарии

Обладатель 16 титулов ATP американский теннисист Джон Иснер рассказал, что может завершить карьеру в профессиональном спорте в следующем году. В 2018 году он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Были мысли о завершении карьеры. Я ещё не принял конкретное решение, но многое будет зависеть от того, как буду играть. Если буду чувствовать себя плохо, то да, наверное, это будет мой последний год, но я не думаю, что мой теннис так ужасен. Если тело держится, я хорошо играю и получаю удовольствие от профессионального тенниса со своей семьёй, нет причин останавливаться. Посмотрим, что нас ждёт в будущем. Это может произойти в следующем году, может быть, через год, я ещё не уверен», — приводит слова Иснера Tennis up to date.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022