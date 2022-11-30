Фрэнсис Тиафо — о Роджере Федерере: другого такого никогда не будет

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге ATP) высказался о завершившем карьеру швейцарце Роджере Федерере.

«Влияние, которое он оказал на игру, просто дикое. Мы всегда будем помнить Роджера Федерера. Потому что другого такого никогда не будет. Никто не будет играть так, как он. Никто не будет вести себя так, как он. Он никогда не потел, у него никогда не было заломов на рубашке. Я рад, что мне удалось сыграть против него. Рад, что назвал его другом», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.

Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).За карьеру он завоевал 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».