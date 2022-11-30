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«Было непросто». Хуан-Карлос Ферреро высказался о работе с Александром Зверевым

«Было непросто». Хуан-Карлос Ферреро высказался о работе с Александром Зверевым
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Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро, который является тренером первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, сравнил работу с 19-летнего испанцем и немцем Александром Зверевым.

«Алькарас мой второй игрок в качестве тренера, и я думаю, что продолжаю учиться у него, а он учится у меня. Мы оба вместе растём. Он очень хороший парень, и с ним очень легко работать.

Работа с Сашей Зверевым была не такой простой для меня, другая культура — он иначе понимает, как это быть профессионалом. Мне нужно было немного освежиться и поработать с кем-то, кто был бы похож на меня и хотел того же для будущего. В Карлосе я нашёл это», — приводит слова Ферреро Eurosport.

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