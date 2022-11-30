Фернандо Вердаско дисквалифицирован на 2 месяца из-за положительной допинг-пробы

Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско дисквалифицирован на два месяца, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

Вердаско забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и сдал положительный допинг-тест на метилфенидат. 39-летний испанец согласился с дисквалификацией, его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.

Напомним, терапевтическое исключение позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определённого времени лекарственные препараты, содержащие запрещённые вещества.