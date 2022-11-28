Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Новака Джоковича вновь лишили номинации на премию Стефана Эдберга, чем не угодил серб?

«Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды?
София Колодкина
Новака Джоковича вновь лишили номинации
Комментарии
В АТР считают, что серб недостоин премии за профессионализм и теннисное мастерство. Фанаты недовольны.

Сезон в теннисе завершился — жирную точку поставил Новак Джокович, когда взял шестой титул Итогового турнира АТР в карьере. Но единственная награда, которая продолжает ускользать от серба, — премия Стефана Эдберга за спортивное мастерство и справедливость. У самой неоднозначной награды АТР много хейтеров, хотя обычно за победителя голосуют сами же теннисисты. Какие претензии у фанатов? И почему серб ни разу её не получал?

От Джоковича ускользают даже номинации

В конце года АТР выдвигает 15 номинаций: игрок, прорыв, пара, тренер года и так далее. И если результаты подобных можно оправдать выигранными титулами, то премия Стефана Эдберга, которая символизирует мастерство, справедливость, соблюдение правил, решений судей и, прежде всего, уважение к сопернику — как минимум спорная. Как определить, кто более или менее честен? И что такое «мастерство» для спортсменов? Да, победителя выбирают сами номинанты — 11 игроков АТР, но список для голосования формирует ассоциация.

Новак Джокович с титулом Итогового-2022

Новак Джокович с титулом Итогового-2022

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2022-м среди них – Кэмерон Норри, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Максим Кресси и Рафаэль Надаль.

Почему отбирают этих игроков — тайна. Как и то, кто и как голосует. Уже полвека фанаты видят лишь имя победителя. А за последние 20 лет премию Эдберга брали лишь двое: у швейцарца Роджера Федерера — рекордных 13 титулов, а Надаль в 2022-м идёт за шестым. Новак же получил лишь одну номинацию — в 2011 году он конкурировал с тем же Рафой, Роджером и Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана, но проиграл швейцарцу. За 11 лет сербу даже и шанса не дали, чтобы соревноваться с общепринятыми любимцами, несмотря на то что год за годом Ноле выступает на высочайшем уровне.

Можно не соглашаться со многими решениями, которые он принимает, но серб всегда проявляет благородство при поражении и отдаёт должное соперникам — поддерживает молодых талантов и состоявшихся коллег в про-туре: как финансово — спонсируя 19-летнего сербского теннисиста Хамада Меджедовича, так и морально — заступаясь за россиян и белорусов во время бана на Уимблдоне. Что это, как не достойное отношение к соперникам и коллегам на корте и за его пределами?

Новость по теме
Новак Джокович оказывает финансовую поддержку 259-й ракетке мира

Да, как и многие из этого списка, он получал несколько предупреждений за то, что разбивал ракетки. В прошлом серб неоднократно спорил с судьями, а порой и высмеивал их. Некоторые укоряют его и за затяжку времени при подаче. Но вспомним, как недовольны были и Рафой Надалем — на US Open – 2022 экс-теннисист Джон Макинрой озвучил претензии в прямом эфире: мол, к испанцу особое отношение, ведь его подача занимает больше 25 секунд.

Рафа также позволил себе чуть больше, чем следует, в третьем круге Уимблдона-2022: он подозвал соперника Лоренцо Сонего к сетке в конце третьего сета и попросил его перестать так долго «стонать после ударов». «Надалю нужно было просто поговорить с судьёй на вышке. Он меня сбил», — обрушился с критикой итальянец.

Рафаэль Надаль на Уимблдоне-2022

Рафаэль Надаль на Уимблдоне-2022

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В номинантах и Тиафо – теннисист, не отличающийся примерным поведением. На церемонии Кубка Дэвиса во время гимна США он стоял в наушниках, за что схватил немало критики. И как попали в этот список те же Кресси, Хуркач или Музетти?

«Не очень хорошо ведёт себя на корте»

Возможно, Новака игнорируют из-за его несгибаемой позиции по поводу вакцинации или до сих пор припоминают былое. Как он в 2020-м покинул пост президента Совета игроков ATP, чтобы заняться работой в новой уже своей организации — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA). Вместе с ним ушли Вашек Поспишил и Джон Иснер с целью улучшить положение игроков, например, платить больше не самым топовым. Что вряд ли понравилось боссам АТР.

Ренне Стаббс в игре

Ренне Стаббс в игре

Фото: Elsa/Getty Images

Но бывшая первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» в паре Ренне Стаббс находит другие причины:

«Новак не очень хорошо ведёт себя на корте: у него были предупреждения, сломанные ракетки и так далее. Джокович абсолютно благородный игрок, я отдаю ему должное, но эта награда присуждается за спортивное мастерство на корте и вне его. Так что не нужно выходить за рамки этого определения. У Джоковича тоже бывают вспышки гнева на корте! Новак бросил свою ракетку на «Ролан Гаррос», то же было в Сербии, когда она чуть не попала в болбоя. Я могла бы продолжать, но с вами, фанатами, это бессмысленно!».

«Награда — посмешище для тенниса»

Болельщики в сети раскритиковали решение не номинировать серба. Один из фанатов сказал, что, хотя Стефан Эдберг и легенда, его награда, к сожалению, превратилась в шутку, учитывая, насколько она предвзята.

«Честно говоря, я рад, что Джокович не номинирован, так как эта награда является посмешищем для тенниса на протяжении многих лет! Награда за спортивное мастерство стала шуткой — как предвзято и даже стыдно это показывать».

Итальянский журналист Марио Боккарди заявил, что включил бы Джоковича в качестве номинанта на премию. «Я бы дал Джоковичу номинацию. В противном случае ATP не должен использовать его имя для продвижения игры, как они это делают, когда он участвует в турнирах».

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Diego Fedele/Getty Images

Другой фанат утверждает, что серб — спортсмен года, потому что одержал победу, когда все пытались «уничтожить его». «Через год, когда они пытались уничтожить его, он встал, отказавшись сдаться. Он придерживался своих принципов, продолжал побеждать и простил тех, кто его обидел», — уверен Реджи.

«Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали «Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали

«Джокович всегда справедлив на корте по отношению к своим оппонентам. Другие игроки, включая Надаля, заявляли, что он самый профессиональный игрок на площадке и за его пределами. Как получилось, что СМИ имеют совершенно другой взгляд на это?» — написала Анна Рейн Мазза.

«Почему Джокович не номинирован? Да, это уже давно пустая награда, повод почтить Федерера (Надаля в последние годы), но непохоже, что всё изменится в ближайшее время», — считает подписчик с ником Счастливый.

«Помощь упавшему сопернику, поддержка обездоленных игроков, почтительный отклик на поражение от Руне. И это неспортивное поведение?» – вопрошает Нэт Элк.

«Необходима большая прозрачность в отношении того, как определяются эти кандидаты. Кажется странным, что в номинацию не входит игрок, чьи коллеги единогласно высоко отзываются о его спортивном мастерстве», — считает другой юзер ТФ.

Другой вопрос — нужна ли эта награда самому Новаку, который в таких критических условиях сумел и так взять пять титулов?

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022