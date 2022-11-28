«Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды?

Сезон в теннисе завершился — жирную точку поставил Новак Джокович, когда взял шестой титул Итогового турнира АТР в карьере. Но единственная награда, которая продолжает ускользать от серба, — премия Стефана Эдберга за спортивное мастерство и справедливость. У самой неоднозначной награды АТР много хейтеров, хотя обычно за победителя голосуют сами же теннисисты. Какие претензии у фанатов? И почему серб ни разу её не получал?

От Джоковича ускользают даже номинации

В конце года АТР выдвигает 15 номинаций: игрок, прорыв, пара, тренер года и так далее. И если результаты подобных можно оправдать выигранными титулами, то премия Стефана Эдберга, которая символизирует мастерство, справедливость, соблюдение правил, решений судей и, прежде всего, уважение к сопернику — как минимум спорная. Как определить, кто более или менее честен? И что такое «мастерство» для спортсменов? Да, победителя выбирают сами номинанты — 11 игроков АТР, но список для голосования формирует ассоциация.

Новак Джокович с титулом Итогового-2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2022-м среди них – Кэмерон Норри, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Максим Кресси и Рафаэль Надаль.



Почему отбирают этих игроков — тайна. Как и то, кто и как голосует. Уже полвека фанаты видят лишь имя победителя. А за последние 20 лет премию Эдберга брали лишь двое: у швейцарца Роджера Федерера — рекордных 13 титулов, а Надаль в 2022-м идёт за шестым. Новак же получил лишь одну номинацию — в 2011 году он конкурировал с тем же Рафой, Роджером и Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана, но проиграл швейцарцу. За 11 лет сербу даже и шанса не дали, чтобы соревноваться с общепринятыми любимцами, несмотря на то что год за годом Ноле выступает на высочайшем уровне.



Можно не соглашаться со многими решениями, которые он принимает, но серб всегда проявляет благородство при поражении и отдаёт должное соперникам — поддерживает молодых талантов и состоявшихся коллег в про-туре: как финансово — спонсируя 19-летнего сербского теннисиста Хамада Меджедовича, так и морально — заступаясь за россиян и белорусов во время бана на Уимблдоне. Что это, как не достойное отношение к соперникам и коллегам на корте и за его пределами?

Новость по теме Новак Джокович оказывает финансовую поддержку 259-й ракетке мира

Да, как и многие из этого списка, он получал несколько предупреждений за то, что разбивал ракетки. В прошлом серб неоднократно спорил с судьями, а порой и высмеивал их. Некоторые укоряют его и за затяжку времени при подаче. Но вспомним, как недовольны были и Рафой Надалем — на US Open – 2022 экс-теннисист Джон Макинрой озвучил претензии в прямом эфире: мол, к испанцу особое отношение, ведь его подача занимает больше 25 секунд.

Рафа также позволил себе чуть больше, чем следует, в третьем круге Уимблдона-2022: он подозвал соперника Лоренцо Сонего к сетке в конце третьего сета и попросил его перестать так долго «стонать после ударов». «Надалю нужно было просто поговорить с судьёй на вышке. Он меня сбил», — обрушился с критикой итальянец.

Рафаэль Надаль на Уимблдоне-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В номинантах и Тиафо – теннисист, не отличающийся примерным поведением. На церемонии Кубка Дэвиса во время гимна США он стоял в наушниках, за что схватил немало критики. И как попали в этот список те же Кресси, Хуркач или Музетти?

«Не очень хорошо ведёт себя на корте»

Возможно, Новака игнорируют из-за его несгибаемой позиции по поводу вакцинации или до сих пор припоминают былое. Как он в 2020-м покинул пост президента Совета игроков ATP, чтобы заняться работой в новой уже своей организации — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA). Вместе с ним ушли Вашек Поспишил и Джон Иснер с целью улучшить положение игроков, например, платить больше не самым топовым. Что вряд ли понравилось боссам АТР.

Ренне Стаббс в игре Фото: Elsa/Getty Images

Но бывшая первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» в паре Ренне Стаббс находит другие причины:



«Новак не очень хорошо ведёт себя на корте: у него были предупреждения, сломанные ракетки и так далее. Джокович абсолютно благородный игрок, я отдаю ему должное, но эта награда присуждается за спортивное мастерство на корте и вне его. Так что не нужно выходить за рамки этого определения. У Джоковича тоже бывают вспышки гнева на корте! Новак бросил свою ракетку на «Ролан Гаррос», то же было в Сербии, когда она чуть не попала в болбоя. Я могла бы продолжать, но с вами, фанатами, это бессмысленно!».

«Награда — посмешище для тенниса»

Болельщики в сети раскритиковали решение не номинировать серба. Один из фанатов сказал, что, хотя Стефан Эдберг и легенда, его награда, к сожалению, превратилась в шутку, учитывая, насколько она предвзята.



«Честно говоря, я рад, что Джокович не номинирован, так как эта награда является посмешищем для тенниса на протяжении многих лет! Награда за спортивное мастерство стала шуткой — как предвзято и даже стыдно это показывать».



Итальянский журналист Марио Боккарди заявил, что включил бы Джоковича в качестве номинанта на премию. «Я бы дал Джоковичу номинацию. В противном случае ATP не должен использовать его имя для продвижения игры, как они это делают, когда он участвует в турнирах».

Новак Джокович Фото: Diego Fedele/Getty Images

Другой фанат утверждает, что серб — спортсмен года, потому что одержал победу, когда все пытались «уничтожить его». «Через год, когда они пытались уничтожить его, он встал, отказавшись сдаться. Он придерживался своих принципов, продолжал побеждать и простил тех, кто его обидел», — уверен Реджи.

«Джокович всегда справедлив на корте по отношению к своим оппонентам. Другие игроки, включая Надаля, заявляли, что он самый профессиональный игрок на площадке и за его пределами. Как получилось, что СМИ имеют совершенно другой взгляд на это?» — написала Анна Рейн Мазза.

«Почему Джокович не номинирован? Да, это уже давно пустая награда, повод почтить Федерера (Надаля в последние годы), но непохоже, что всё изменится в ближайшее время», — считает подписчик с ником Счастливый.



«Помощь упавшему сопернику, поддержка обездоленных игроков, почтительный отклик на поражение от Руне. И это неспортивное поведение?» – вопрошает Нэт Элк.



«Необходима большая прозрачность в отношении того, как определяются эти кандидаты. Кажется странным, что в номинацию не входит игрок, чьи коллеги единогласно высоко отзываются о его спортивном мастерстве», — считает другой юзер ТФ.



Другой вопрос — нужна ли эта награда самому Новаку, который в таких критических условиях сумел и так взять пять титулов?