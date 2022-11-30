Вторая ракетка мира Онс Жабер посетила победный для Туниса матч с Францией на ЧМ-2022

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер посетила матч группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре, где встречались Тунис и Франция. Национальная команда Жабер одержала неожиданную победу со счётом 1:0.

Жабер болела за соотечественников в вип-ложе вместе с мужем Каримом Камуном.

На прошедшем открытом чемпионате США – 2022 Жабер дошла до финала, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это был второй финал турнира «Большого шлема» подряд. По пути к финалу US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США, WC), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия, 18), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию (17).