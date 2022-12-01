Элина Свитолина опубликовала милое фото с прогулки со своей дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото с прогулки со своей дочерью Скай.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, супругом Свитолиной является известный французский теннисист Гаэль Монфис. Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
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