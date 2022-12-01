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Типсаревич: Джокович — лучший теннисист всех времён. И лучший в этом году

Типсаревич: Джокович — лучший теннисист всех времён. И лучший в этом году
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Играющий капитан сборной Сербии на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Янко Типсаревич высказался о соотечественнике Новаке Джоковиче, который завершил год победой на Итоговом турнире АТР.

Джокович не сумел сыграть на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне, так как отказался вакцинироваться от коронавируса и по этой причине не был допущен организаторами.

«По-моему мнению, во-первых, Новак Джокович — лучший теннисист всех времён и, во-вторых, лучший в этом году. Проблема, c которой он столкнулся из-за того, что принял решение не вакцинироваться, не помешала ему: он выиграл шесть или семь турниров и финишировал в 2022-м в топ-5. Для меня он до сих пор лучший теннисист мира», — сказал Типсаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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