Типсаревич сделает подарок победителям юниорского турнира в Петербурге

38-летний капитан сборной Сербии по теннису Янко Типсаревич рассказал, что ожидает победителей юниорского турнира «Трофеи Северной Пальмиры», стартовавшего в четверг, 1 декабря, в Санкт-Петербурге.



«Победители этого юниорского турнира в Санкт-Петербурге — мальчик и девочка — смогут бесплатно жить и тренироваться в моей академии в Белграде в течение месяца. Не хочу как-то рекламировать свою академию, у меня нет такой цели, да и место неподходящее.



Тем не менее, я был ребенком, кто хотел заниматься любимым делом — теннисом, а на период моего взросления и становления пришлось две войны. Так что я знаю, как это непросто, когда воспитываешься в такие периоды нестабильного времени. Да и родителям воспитывать юных теннисистов в такое время нелегко.



Идея пришла, когда Александр Медведев сказал, что параллельно взрослому турниру здесь, в Питере, будет юниорский. Так что здорово внести свой вклад и сделать такой подарок. Тем более в академии учатся дети из разных стран», — передаёт слова Типсаревича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.



Москвич Григорий Шебекин, лидер российского рейтинга РТТ, и Ксения Зайцева, 12-я ракетка РТТ, уже обыграли оппонентов в одиночных встречах и вывели свои команды в финал соревнований.



Также был сыгран и парный матч, в котором дуэт Зайцева/Шебекин подтвердил своё игровое превосходство над тандемом Маклакова/Тюкаев – 6/2, 6/0.

