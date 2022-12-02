«Тренер из Казахстана предлагал выступать за его страну». Юниорка — о смене гражданства

109-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, что ей предлагали выступать за Казахстан.
«Смена гражданства? Мы часто обсуждаем это с нашими игроками, но я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом. И это моё я, которое не смогу перешагнуть. Тренеры говорили, что я могу играть за другую страну и тогда у меня будет больше возможностей. Потому что русских недолюбливают: не дают такие хорошие контракты, как европейцам или американцам. Работала с тренером из Казахстана, предлагавшим выступать за его страну. Но я не согласилась, потому что, когда такой тяжёлый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью со Шнайдер на «Чемпионате»:
- 2 декабря 2022
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15
-
00:30
- 1 декабря 2022
-
23:00
-
22:05
-
19:17
-
18:33
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
16:56
-
16:52
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
14:55
-
12:39
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
10:54
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:36