«Тренер из Казахстана предлагал выступать за его страну». Юниорка — о смене гражданства

109-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, что ей предлагали выступать за Казахстан.

«Смена гражданства? Мы часто обсуждаем это с нашими игроками, но я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом. И это моё я, которое не смогу перешагнуть. Тренеры говорили, что я могу играть за другую страну и тогда у меня будет больше возможностей. Потому что русских недолюбливают: не дают такие хорошие контракты, как европейцам или американцам. Работала с тренером из Казахстана, предлагавшим выступать за его страну. Но я не согласилась, потому что, когда такой тяжёлый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью со Шнайдер на «Чемпионате»: