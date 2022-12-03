«В Того всё начиналось». Канадец Оже-Альяссим показал, где учился играть в теннис

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал новую запись в социальных сетях. Канадец показал место, где начиналась его карьера.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФЕЛИКСА ОЖЕ-АЛЬЯССИМА

«Где всё начиналось… Теннисный клуб папы в Того», — написал канадец.

В этом году Феликс Оже-Альяссим завоевал четыре трофея уровня ATP. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» – до четвёртого круга, на Уимблдоне – до первого, на Открытом чемпионате США – до второго. В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.

Канадский игрок в 2022 году сыграл 87 матчей. Этот показатель является третьим за последние 10 лет.