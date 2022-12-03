Анастасия Мыскина призналась, что не смотрит мужской теннис

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала о том, смотрит ли она сейчас теннисные матчи.

Мыскина завершила карьеру в 2007 году. Затем она входила в состав тренерского штаба сборной в Кубке Федерации, а зимой 2014 года Анастасия была назначена капитаном команды. В октябре 2016 года она была избрана вице-президентом Федерации тенниса России.

«Слежу за теннисом, но за женским. Мужской не смотрю, даже не наблюдала за ним, когда играла. Кроме Роджера Федерера — я его фанатка. Я смотрю прежде всего для работы: понимать, куда движется теннис, как тренировать детей. Очень нравилась Эшли Барти. Австралийка, к сожалению, не выступает. Но считаю её одной из самых интересных игроков за последнее время», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.