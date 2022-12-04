Циципас рассказал о целях на выставочный турнир, где сыграют Медведев, Рублёв и Кирьос

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о целях на выставочный турнир в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Тейлор Фритц, Кэмерон Норри.

«Это будет очень хорошая подготовка. Большинство игроков предпочитают отдыхать от тенниса, но для меня очень важно провести матчи перед поездкой в ​​Австралию. Сыграть с хорошими соперниками — лучшая подготовка, которую я могу провести перед началом сезона 2023 года.

Знаю, что у людей в Саудовской Аравии нет возможности часто видеть таких теннисистов, как мы. Так что, конечно, я сделаю все возможное. Я собираюсь хорошо провести время. Рад, что организаторы проводят такое большое мероприятие в самом сердце Саудовской Аравии, чтобы дать возможность гражданам со всего мира исследовать эту прекрасную страну через ее спорт, через ее очень богатое наследие и культуру, а также через другие виды деятельности, которые доступны внутри страны», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.