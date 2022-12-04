Серена Уильямс: дочь постоянно напоминает, что я завершила карьеру

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, что ощущает после завершения карьеры. Американка провела свой последний официальный матч на Открытом чемпионате США — 2022.
«Олимпия хочет убедиться, что я знаю, что у меня много свободного времени, и мне нужно проводить больше времени с ней. Она всё время напоминает, что я завершила карьеру.
Всегда говорю ей: «Олимпия, я сейчас не работаю». Она отвечает: «Да, ты больше не играешь в теннис!» И я действительно не совсем знаю, как к этому относиться! Это забавно… но она молодец, потому что маленькие дети действительно хотят быть со своими родителями. И мне просто повезло, что Олимпия хочет внимания», — цитирует Уильямс Tennis up to date.
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