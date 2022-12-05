Источник: допинг попал в организм Халеп через спортивное питание. Она оспорит отстранение

Препарат роксадустат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм двукратной победительницы турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп через спортивное питание, сообщает румынское издание Prosport.

Согласно отчёту, предоставленному Французской антидопинговой лабораторией, вещество содержится в пищевых добавках, которые употребляла теннисистка. На упаковке нет информации о наличии роксадустата в еде. Симона Халеп обратилась в ITIA, подав запрос на экстренное слушание. По его итогам румынка хочет получить снятие ограничений на выступление на соревнованиях.

Ранее австралийский теннисист Джон Миллман высказывался о деле Халеп, заявив, что считает её невиновной.