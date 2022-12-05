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«Лучше не менять то, что получается». Карацев — о ссорах с российским тренером Собкиным

«Лучше не менять то, что получается». Карацев — о ссорах с российским тренером Собкиным
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Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о ссорах с тренером Борисом Собкиным.

«Считаю, что Борис Львович — замечательный тренер. Получил от него колоссальный опыт. Благодарен ему за то, что мы проделали вместе. Помог и в психологическом плане — на корте и в голове. Но такая ситуация сложилась: лучше не менять то, что получается. У нас складывалось с Егором, так что мы поговорили, обсудили, подумали», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

На данный момент Аслан Карацев занимает 59-е место в мировом рейтинге. Лучшим его результатом является 14-я строчка ATP. За карьеру российскому теннисисту удалось выиграть три титула. Карацев праздновал победы в Дубае, Москве и Сиднее.

Полное интервью с Асланом Карацевым читайте на «Чемпионате»:

«Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту «Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту
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