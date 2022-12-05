«Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту

Не поверите, но прошёл год, как случилась, наверное, главная сказка в российском теннисе — история успеха Аслана Карацева. В 2021-м он прыгнул на 14-ю строчку рейтинга с 253-й, прошёл в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации, оформил титул ATP-500 в Дубае и победил тогда №1 в мире Новака Джоковича у него дома, в Белграде. Год спустя головокружительный взлёт — лишь воспоминания: Аслан взял лишь титул и рухнул на 59-ю строчку.

В интервью «Чемпионату» Карацев признался, какие проблемы мучают россиянина, почему расстался и вновь возобновил отношения с Егором Яцюком, считает ли он себя игроком первой двадцатки и с каких турниров начнёт новый сезон. А также рассказал о друзьях в АТР и лучшем матче 2022-го.

«Близкие люди угомонили — это опасно. Любое падение — и травма»

— Аслан, как провели отпуск перед началом предсезонки?

— Катался на лошадях, на мотобайке по горам. Это что-то новое для меня, очень понравилось. Даже такой бзик произошёл — начал каждый день кататься. И потом некоторые близкие люди угомонили — это опасно: любое падение может привести к травме. Но всё обошлось. С семьей, с родственниками, с друзьями провёл время. Отвлекся от тенниса, что, кажется, немаловажно. Потом приехал в Минск, начали подготовку. Следом отправился в Санкт-Петербург, на выставочный турнир. Сейчас вновь в Беларусь возвращаемся, продолжаем предсезонку.

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— Фото на коне очень впечатлило болельщиков. Что-то из детства?

— Нет (смеётся). Не занимался в детстве. Катался, был опыт. Люблю так проводить время. Во Владикавказе есть даже не то что конный клуб, просто знакомый держит лошадей. И я приезжаю, провожу там время.

«Разные взгляды, свои заморочки»

— Недавно вы писали в соцсетях: «Сезон был непростым, я принял несколько неверных решений». О чëм речь?

— Где играть, что играть, с кем работать, с кем не работать. Не будем углубляться в детали. Мы хорошо работали с Егором, прекратили процесс не очень разумным решением. И были моменты, что играл чересчур много турниров, не выборочно.



— Почему вообще расстались с Егором?

— Разные взгляды, свои заморочки. Но самое главное, мы вернулись, наладили контакт. Всё хорошо. Главное — мы готовы работать.

Аслан Карацев и Егор Яцюк Фото: из личного архива Аслана Карацева

— Егор на время перебрался в штат к Роману Сафиуллину. Теннисист говорил, что они неплохо сработались. Как-то неловко получилось, не кажется?

— Не буду вдаваться, я не тот человек, который должен это комментировать. У них были отношения — игрок и тренер. Влезать и что-то комментировать не хочу.

— То есть вернуться — решение Егора?

— Да, как они решили. Мы тоже говорили, долгая беседа была. Разобрали ошибки.

«Не считаю, что стал играть хуже. Вопросы к здоровью»

— Как оцениваете сезон?

— Ждал лучшего. Начал хорошо, выиграл титул в Сиднее. Поехал затем на индийский турнир в Пуну — его как раз не нужно было играть (Карацев сенсационно проиграл во втором круге Имеру. — Прим. «Чемпионата»). Потом пара турниров, когда переходил из зала на улицу — эти моменты сбили меня. Плюс немного спина побаливала, пытаюсь её залечить. Считаю, мог бы и лучше выступить.

Аслан Карацев в Сиднее с призом за победу Фото: Jason McCawley/Getty Images

— Лучше — это как минимум топ-20?

— По игре, думаю, да. Не считаю, что стал играть хуже. То есть это вопросы больше к здоровью. Если здоров, играю нормально, но у меня довольно долгие проблемы со спиной. Они не такие большие, но иногда спина не даёт играть в полную силу. То есть я работаю с физио, лечение провожу.



— В Астане вы брали медицинский тайм-аут — беспокоило бедро.

— Это взаимосвязано. Спина отдаёт в бедро.

— Основная проблема — физика, а не менталка?

— Да всё вместе.



— То есть возобновили сотрудничество с Егором и поэтому?

— Да, когда мы с ним начали работать, он больше помог в психологической части — дал поверить в себя, что я могу играть и быть на этом топ-уровне.

Борис Собкин на тренировке Фото: РИА Новости

— Что вас не устроило в работе с Борисом Собкиным? В Астане были даже какие-то ссоры, разговоры на повышенных тонах…

— Считаю, что Борис Львович — замечательный тренер. Получил от него колоссальный опыт. Благодарен ему за то, что мы проделали вместе. Помог и в психологическом плане — на корте и в голове. Но такая ситуация сложилась: лучше не менять то, что получается. У нас складывалось с Егором, так что мы поговорили, обсудили.

«Какой-то близости с иностранцами нет»

— С чего начнёте сезон?

— С Аделаиды в Австралии.



— А предсезонку как проведёте?

— Сначала, конечно, идёт ОФП, потом разбавляешь физику и начинаешь просто играть на счёт.

Аслан Карацев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

— Что-то положительное в игре в 2022-м можете выделить?

— Всегда есть над чем работать, ты должен расти. Я всегда смотрю свои матчи, всегда анализирую: где добавить, что улучшить.

— Лучший матч сезона?

— Наверное, финал Сиднея против Энди Маррея.



— Финал даже символичный: камбэк британца, ваш отчасти кинематографичный взлёт в 27 лет. С кем-то дружны в туре?

— Со всеми русскими. Мы всегда на турнирах общаемся. Наверное, Мартон Фучович. В основном, когда встречаюсь, со всеми общаюсь. А какой-то близости с иностранцами нет. Был такой парник Джонатан Эрлих, но закончил карьеру. Он из Израиля, мы говорим с ним на одном языке.